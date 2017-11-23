В Лондоне на шесть лет осудили мужчину за подготовку теракта

ЛОНДОН, 23 ноя — РИА Новости. Суд в Лондоне признал 22-летнего Мубашира Джамиля виновным в подготовке теракта и отправил его за решетку на шесть лет, сообщила в четверг пресс-служба столичной полиции.

Мужчина планировал отправиться в Сирию и присоединиться там к силам ИГ*, а также подготовить теракт с применением взрывчатки.

По данным следствия, между ноябрем 2015 года и апрелем 2016 года Джамиль отправил множество сообщений онлайн. Они были адресованы людям, которые, как считал автор, могли бы помочь ему в осуществлении замыслов.

Своим адресатам, в числе которых оказался и сотрудник полиции под прикрытием, он писал, что хочет инициировать теракт, аналогичный терактам, проведенным в Брюсселе и Париже.

В одном из сообщений Джамиль писал: "Если вы, ребята, мне быстро кого-то пришлете, кто сможет оборудовать для меня пояс смертника и скажет, куда нажимать, я могу найти хорошие цели в тот же день привести его в действие".

В переписке с офицером полиции Джамиль сообщил, что передумал и намерен отправиться в Сирию. Он купил билет в Турцию, но был арестован до вылета.

*Запрещенная в России террористическая организация