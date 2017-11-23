В Киеве эвакуируют зрителей с концерта группы Hurts из-за сообщений о бомбе

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Здание концертного зала в Киеве, где должен был в 19.00 (20.00 мск) начаться концерт британской группы Hurts, "заминировали", передает украинское информагентство УНН.

"У здания находились 600-700 человек. Их уже начали впускать на концерт, однако затем объявили об эвакуации из-за сообщения о "минировании". Некоторые отказываются покинуть здание, часть людей находятся у входа в концерт-холл", — говорится в сообщении агентства.

По данным УНН, охрана не комментирует инцидент. На место происшествия приехала взрывотехническая служба.

Концерт группы Hurts запланирован в концертном зале Stereo Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева.

Ранее полиция сообщила, что проверяет информацию о минировании двух объектов в этом районе— торгового центра и метро "Васильковская".