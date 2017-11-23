Смертоносный грибок "поселился" в мозгу у жителя США

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. У 70-летнего американца, который обратился к медикам с жалобой на спутанность сознания, обнаружили грибковую инфекцию, поразившую мозг. Об этом сообщает портал Science Alert.

Пожилой мужчина сообщил врачам, что почувствовал себя странно несколько дней назад. Медики отметили, что пациент выглядел "растерянным". Ему назначили компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Результаты исследования показали новообразования в мозгу и внутренних органах мужчины. Врачи заподозрили у больного метастатический рак, однако биопсия ткани надпочечников выявила наличие дрожжевых клеток.

Специалисты пришли к выводу, что заболевание было вызвано вдыханием спор грибов Histoplasma capsulatum, что, в свою очередь, приводит к гистоплазмозу. Обычно эта болезнь поражает легкие, однако грибок может проникнуть и в другие органы. Без надлежащего лечения гистоплазмоз может привести к летальному исходу.

Пациент сообщил, что 30 лет назад посещал Северную Каролину — штат, где распространен грибок, спровоцировавший недуг. При этом всю жизнь больной проживал в Аризоне, где условия для роста Histoplasma capsulatum неблагоприятны. Врачи полагают, что заражение произошло именно на востоке США, однако это редкий случай, когда гистоплазмоз протекал без симптомов в течение нескольких десятилетий.

H.capsulatum растет в почве и в помете летучих мышей и птиц. Им чаще всего заражаются люди с ослабленным иммунитетом, например больные СПИДом.