Смертоносный грибок "поселился" в мозгу у жителя США

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. У 70-летнего американца, который обратился к медикам с жалобой на спутанность сознания, обнаружили грибковую инфекцию, поразившую мозг. Об этом сообщает портал Science Alert.
Результаты исследования показали новообразования в мозгу и внутренних органах мужчины. Врачи заподозрили у больного метастатический рак, однако биопсия ткани надпочечников выявила наличие дрожжевых клеток.
Специалисты пришли к выводу, что заболевание было вызвано вдыханием спор грибов Histoplasma capsulatum, что, в свою очередь, приводит к гистоплазмозу. Обычно эта болезнь поражает легкие, однако грибок может проникнуть и в другие органы. Без надлежащего лечения гистоплазмоз может привести к летальному исходу.
H.capsulatum растет в почве и в помете летучих мышей и птиц. Им чаще всего заражаются люди с ослабленным иммунитетом, например больные СПИДом.