Премьер Израиля осудил замглавы МИД за критику американских евреев

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил высказывания замглавы своего МИД Ципи Хотовели, которая в телеинтервью предположила, что американским евреям сложно понять ближневосточные реалии, поскольку они "не посылают своих детей сражаться за свою страну".

Таким образом соратница Нетаньяху по партии "Ликуд" объясняла недопонимания с крупнейшей еврейской диаспорой мира, где далеко не все разделяют взгляды на политику, религию и общество правого лагеря, стоящего у руля Израиля вместе с естественными союзниками-ультраортодоксами.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осуждает оскорбительные высказывания Ципи Хотовели в отношении американской еврейской общины. Евреи диаспоры дороги нам и являются неотъемлемой частью нашего народа. Такие нападки неуместны. Ее слова не отражают позицию Государства Израиль", — говорится в заявлении, которое распространила канцелярия главы правительства.

Премьерскую должность Нетаньяху совмещает с портфелем министра иностранных дел и в этом качестве является непосредственным начальником Хотовели.

Агентство Рейтер приводит данные социологических исследований, согласно которым евреи составляют 1,09% личного состава вооруженных сил США при том, что их доля во взрослом населении страны – около 2%. На интернет-сайте национального музея американской еврейской военной истории в Вашингтоне перечислены имена более 50 военнослужащих-евреев, погибших в Ираке и Афганистане с 2001 года, пишет агентство.