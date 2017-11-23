Нетаньяху: Израиль не потерпит военного присутствия Ирана у своих границ

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя – РИА Новости. Израиль не потерпит военного присутствия Ирана у своих границ, в том числе в Сирии, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

"Мы многократно разъясняли, что не приемлем ядерного оружия в руках Ирана, и не допустим военного присутствия Ирана возле наших границ, в Сирии или в любом другом месте. Благодаря трудам поколений, мы создали все из ничего, и невозможно обратить все в ничто", — сказал Нетаньяху на церемонии памяти первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона.

Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч бойцов из подконтрольных шиитских милиций, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами. В Иерусалиме обещают воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.