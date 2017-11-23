ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв в Афганистане, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв в Афганистане, сообщил местный телеканал 1TV.

По информации телеканала, взрыв прогремел в четверг в городе Джелалабад на востоке Афганистана, по меньшей мере десять человек погибли, более 20 получили ранения.

Представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни подтвердил факт взрыва. По его словам, взрыв произошел возле дома бывшего начальника районной полиции.

Как сообщают свидетели инцидента, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

* Террористическая организация, запрещенная в России