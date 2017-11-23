Постпред России при ОБСЕ призвал бороться с героизацией нацизма

ВЕНА, 23 ноя — РИА Новости. Россия напоминает о необходимости поддерживать усилия по борьбе с героизацией нацизма и любыми формами расизма на всех международных площадках.

Таким образом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал попытки противодействия принятию соответствующей резолюции Генассамблеей ООН со стороны США.

В Нью-Йорке 16 ноября на заседании Третьего комитета 72-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В резолюции вновь осуждены прославление нацистского движения и обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные Нюрнбергским трибуналом преступными. Также выражена глубокая озабоченность и возмущение в связи с объявленной отдельными странами "войной" с памятниками в честь борцов антигитлеровской коалиции.

"Хотел бы напомнить, что борьба с героизацией нацизма и другими формами расизма — это наш долг, в том числе в соответствии с духом и буквой Устава ООН, а также обязательствами ОБСЕ, в частности, принятой на СМИД ОБСЕ в Базеле в 2014 году Памятной декларацией о 70-летии окончания Второй мировой войны", — заявил Лукашевич, выступая в четверг на заседании постоянного совета организации.

Ранее в комментарии МИД РФ было отмечено, что "вызывает разочарование сохраняющаяся неготовность некоторых делегаций — под предлогом заботы о свободе выражения мнения — выступить против распространения расистских и экстремистских идей". Подобный подход противоречит смыслу статьи четвертой Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предусматривающей уголовную ответственность за подобные деяния, добавили в МИД РФ.

По словам Лукашевича, не поддается рациональному объяснению позиция США, представители которых лишь за два дня до голосования распространили поправки, "носящие откровенно провокационный характер и направленные на коренное изменение сути и характера проекта". Американские предложения в итоге были отвергнуты внушительным большинством государств-членов ООН — 81 голос "против", 73 воздержавшихся, "за" — только США, Украина и Израиль.

"На этом фоне более чем странно выглядят заявления американских властей о якобы изоляции Российской Федерации на международной арене в правозащитных вопросах. Напротив, итоги голосования говорят об обратном, а именно — об изоляции самих США и еще одной страны, которые под надуманными предлогами отказываются осудить неонацизм", — заключил российский постпред.