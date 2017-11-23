Никто не убил больше террористов ИГ*, чем Турция, заявил Чавушоглу

РИМ, 23 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Турция уничтожила более 4 тысяч террористов группировки "Исламское государство"* в ходе боевых действий на Ближнем Востоке, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"С начала этой войны мы серьезно критикуем режим (президента Сирии Башара) Асада, который убил более миллиона мирных людей,… но мы никогда не выступали против каких-либо решений конфликта, совсем наоборот" — заявил он журналистам в итальянской столице, где он принял участие в итало-турецком экономическом форуме.

Он напомнил, что Турция давно является участником "Группы друзей Сирии" и международной коалиции по борьбе с "Исламским государством"*.

"Никто не уничтожил больше террористов ИГ*, чем Турции: в Сирии и Ираке уничтожены более 4 тысяч боевиков. Более того, 5 тысяч боевиков, участвовавших в боевых действиях за рубежом, были высланы из страны, 3 тысячи террористов оказались в тюрьме." — отметил Чавушоглу.

По его словам, Анкара на протяжении долгого время подталкивает оппозиционные группы к участию в межсирийских переговорах в Женеве, однако этот процесс не приносит результатов из-за неготовности Дамаска.

"В Женеве они должны договариваться между собой" — сказал министр.

* Террористическая организация, запрещенная в России