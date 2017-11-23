Саудовскую Аравию этой зимой ждут морозы, сообщили синоптики

ДУБАЙ, 23 ноя — РИА Новости. Необычайно холодная погода этой зимой ожидает Саудовскую Аравию, которая известна своим жарким и засушливым климатом, температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов, прогнозируют местные синоптики.

"Температура воздуха на территории королевства зимой может понизиться до пяти градусов ниже нуля, холоднее всего будет на севере Саудовской Аравии", — сообщила в четверг в своем микроблоге в социальной сети саудовская метеорологическая служба.

На этой неделе в королевстве начали идти проливные дожди, вначале дождевой фронт захватил запад страны, а с четверга дождь стал идти и в столице Эр-Рияде в центральной части Саудовской Аравии. Причем с начала недели выпало столько осадков, что во втором по величине городе Джидда затопило все основные трассы и тоннели, потоки воды также накрыли улицы городов Джизан и Хаиль на юге страны.

Зимой прошлого года страны Аравийского полуострова уже стали свидетелями необычного для этих мест погодного явления — выпадения снега. Снег прошлой зимой покрыл отдельные районы на севере Саудовской Аравии, выпал в султанате Оман и столичном эмирате ОАЭ.