Между Германией и Россией необходима честная дискуссия, заявила Меркель

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017

БЕРЛИН, 23 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Между Германией и Россией в сложные времена необходима честная дискуссия, говорится в послании канцлера ФРГ Ангелы Меркель к форуму "Петербургский диалог".

Послание было зачитано на открытии 16-го пленарного заседания форума "Петербургский диалог" в Берлине главой немецкого координационного комитета форума "Петербургский диалог", бывшим министром ведомства канцлера ФРГ Рональдом Пофаллой.

"Германия заинтересована в многообразных и доверительных отношениях с Россией, мы выступаем за необходимость честной дискуссия как раз в сложные времена", — зачитал Пофалла текст послания.

В Берлине 23-25 ноября проходит 16-е заседание форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог". Его тема — "Общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии".

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Его цель — содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.