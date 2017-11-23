В ЛНР заявили о готовности к обмену пленными

ЛУГАНСК, 23 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика готова к обмену пленными с Киевом, ведется согласование списков, сообщила РИА Новости в четверг представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

"ЛНР еще год назад была полностью готова к проведению обмена удерживаемыми лицами, мы полностью готовы к этому и сегодня", — сказала Кобцева.

Она уточнила, что в настоящее время происходит согласование списков.