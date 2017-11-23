В ДНР сообщили о задержании десяти украинских диверсантов

Главное за 23 ноября 2017 года (6)

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (МГБ ДНР) заявило о задержании более десяти человек по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Операция проводилась совместно со спецслужбами ЛНР.

Ранее в МГБ ДНР сообщали о ликвидации диверсантов, действовавших под контролем спецназа военной разведки Украины. Они планировали совершить диверсии и теракты на территории республик.

"В результате проведенных совместных мероприятий задержаны более десяти человек, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами", — сказали РИА Новости в МГБ ДНР.