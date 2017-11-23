МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир планирует обсудить с представителями властей США американский закон об иноагентах и указать на недопустимость признания иноагентами каких бы то ни было СМИ, в том числе и российских, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Насколько я понимаю, господин Дезир планирует обсудить американский закон об иноагентах с представителями США, поскольку ОБСЕ считает, что признание любых СМИ иноагентами недопустимо, поскольку противоречит ценностям и нормам, которые защищает организация", — сказал Пушков по окончании встречи с Дезиром.

По словам российского сенатора, на встрече обсуждался и одобренный Совфедом в среду закон о СМИ-иноагентах.

"С нашей стороны было отмечено, что нельзя ставить на одну доску США и Россию в этом вопросе. Если в США этот закон давно действует и его действие уже распространено на RT, то в России похожий закон был принят исключительно в качестве ответной, зеркально меры, и его применение еще не началось", — заявил Пушков.

Также, напомнил он, со стороны ОБСЕ пока не было высказано критики в адрес властей США, несмотря на то, что RT под давлением был вынужден зарегистрироваться иноагентом.

"В целом разговор прошел в достаточно конструктивном ключе, думаю, мне удалось в полной мере довести нашу позицию до понимания представителя ОБСЕ", — отметил сенатор.