Спортсмены из стран Балтии хотят видеть Россию на Олимпиаде

ТАЛЛИН, 23 ноя — РИА Новости. Спортсмены из Эстонии и Латвии считают, что интерес к Олимпийским играм существенно упадет, если Россия не будет в них участвовать, сообщает Sputnik Эстония.

Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение по участию российских спортсменов в Играх-2018 в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом. Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Генеральный секретарь Эстонского союза таэквондо Илона Узлова в интервью Sputnik Эстония назвала Олимпийские игры большим праздником как для участников, так для зрителей. Она считает, что пропуск Россией Олимпиады сильно повлияет на интерес к Играм — и не в лучшую сторону. В целом несправедливым, по мнению Узловой, является и принцип коллективной ответственности, когда за часть провинившихся спортсменов должна отвечать вся страна.

Голкипер футбольного клуба "Транс" (Нарва) Алексей Матросов тоже считает, что если Россия пропустит турнир, то он потеряет довольно внушительную часть зрителей.

"Я думаю, что к России всегда есть некая предвзятость на спортивных соревнованиях. В первую очередь, это происходит потому, что у России очень много качественных спортсменов в любом виде спорта", — заявил Матросов.

Он добавил, что каждый спортсмен должен выступать за то государство, где он родился: "Считаю и выступление на Олимпийских играх без флага, и смену гражданства специально для этого события абсурдом".

Нападающий из рижского хоккейного клуба "Динамо" Эдгар Кулда напомнил, что Россия — большая хоккейная держава и отсутствие российской сборной сильно повлияет на статус Олимпиады.

"Игры тогда не будут полноценными. На данный момент интерес очень велик, даже несмотря на отсутствие многих игроков НХЛ. Как ни крути, Олимпийские игры — это главный хоккейный турнир для сборных команд", — сказал Кулда.

По его мнению, наказание должны нести отдельные личности, а с решением о дисквалификации всей страны он не согласен.

"Ситуации, что спортсменам приходится брать гражданство чужой страны или ехать на Олимпиаду под чужим флагом, в принципе не должно быть. Спортсмен должен представлять свою страну — и только ее", — добавил нападающий рижан.

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