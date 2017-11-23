Арабская коалиция запретила трем рейсам ООН лететь в столицу Йемена

САНА, 23 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в четверг запретила трем самолетам ООН совершить посадку в международном аэропорту Саны, сообщил РИА Новости представитель йеменского управления гражданской авиации Мазин Ганим.

В среду командование арабской коалиции заявило, что с четверга разрешит аэропорту в йеменской столице Сане, а также портам Ходейда и Ас-Салиф принимать спецрейсы и судна ООН с гуманитарной помощью. В ООН сообщили, что получили от саудовских партнеров подтверждение об открытии этих трех гаваней в течение ближайших дней.

"Коалиция отказалась сегодня, 23 ноября, предоставить разрешение трем самолетам ООН, в том числе рейсу ЮНИСЕФ, который вез вакцины от полиомиелита, а также самолету организации "Врачи без границ", — заявил Ганим.

По его словам, в настоящий момент в иорданской столице Амман находятся более 220 служащих ООН, которые не могут прибыть в Сану для оказания гуманитарной помощи, и около 310 служащих различных гуманитарных организаций, в том числе ООН, не могут выехать из Саны.

Йеменское агентство SABA сообщило в среду, что первый самолет Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл в захваченную хуситами столицу Йемена после введения Саудовской Аравией блокады. По данным агентства, кроме гуманитарного рейса в аэропорту приземлился российский самолет с новыми сотрудниками посольства РФ в Сане.

Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция, которая участвует в войне против йеменских повстанцев-хуситов на стороне местных властей, 6 ноября объявила о закрытии всех воздушных, морских и наземных гаваней в Йемене после пуска повстанцами баллистической ракеты в сторону саудовской столицы. Коалиция позднее нанесла авиаудар в Сане, в результате которого была разрушена система навигации аэропорта. Специалисты восстановили ее во вторник.

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой — правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает властям Йемена военную поддержку с 2015 года.