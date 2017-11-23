БЕРЛИН, 23 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Размещение миротворцев ООН по всей территории Донбасса стало бы основанием для пересмотра санкционной политики в отношении России, заявил глава немецкого координационного комитета форума "Петербургский диалог" экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.

"Если дело дойдет до размещения "голубых касок" по всей территории востока Украины, и эти военнослужащие установят, что в регионе больше не стреляют… это лично для меня может стать пунктом, начиная с которого можно будет действительно думать о снятии санкций", — сказал Пофалла на брифинге в Берлине.

"Исходным пунктом для решений Евросоюза по санкциям были нарушающее международное право присоединение Крыма и поддержка российской стороной сепаратистов на востоке Украины. По обоим направлениям ничего не изменилось… До тех пор, пока по обоим направлениям нет основательных изменений, я твёрдо убеждён, что санкции верны", — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с возвращением Крыма в состав РФ и ситуацией на Украине. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.