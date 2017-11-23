МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Объект, обнаруженный американскими ВМС неподалеку от места, где в последний раз был зафиксирован сигнал от пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан", не имеет отношения к субмарине, пишет Рейтер.

Ранее агентство со ссылкой на очевидца, находившегося на борту патрульного самолета P-8A Poseidon, сообщало, что самолет американских ВМС обнаружил некий объект недалеко от места, где в последний раз зафиксировали сигнал от подлодки. Происхождение объекта установить не удалось.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту субмарины находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. В день пропажи экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии. В четверг представитель ВМС Аргентины рассказал, что в районе исчезновения подлодки прогремел взрыв.

Несмотря на плохие погодные условия, поиск субмарины продолжается. В среду представитель военно-морского флота Аргентины заявил, что из-за нехватки кислорода на борту в операции наступил критический момент.

Помощь в поисках окажет Россия. В район пропажи субмарины доставят специалистов ВМФ и исследовательское судно "Янтарь".