МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская сторона надеется, что США допустят в порядке взаимности представителей РФ и Сербии на свою военную базу в Косово. Такое мнение высказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тем не менее, мы были бы готовы принять господина (американского генерала Бена) Ходжеса в российско-сербском гуманитарном центре и, с учетом нашей открытости, ожидаем, что и американская сторона на основе взаимности и в порядке элементарной вежливости пригласит российских и сербских представителей на военную базу в Косово", — сказала она.

"Несмотря на то, что этот объект создавался в порядке реализации резолюции СБ ООН 1244, американские партнеры не горят желанием пролить свет на истинные цели функционирования этой структуры", — добавила дипломат. Она указала, что, "честно говоря, у нас возникает вопрос, он возникает не только у нас, но и у всех тех, кто более или менее следит за тем, что происходит в регионе, не в этом ли кроется одна из причин информационной кампании вокруг российско-сербского центра в городе Ниш".

В конце октября председатель парламентской Либерально-демократической партии (ЛДП) Сербии Чедомир Йованович обвинил российский центр в Нише в подготовке государственного переворота в Черногории и Македонии. Такое заявление сербский политик сделал, комментируя визит в Белград на этой неделе замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи. Йи встречался с президентом Сербии Александром Вучичем и с рядом оппозиционных политиков, среди которых был и Йованович.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.