В районе исчезновения аргентинской подлодки прогремел взрыв

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя — РИА Новости. В районе исчезновения подлодки "Сан-Хуан" прогремел взрыв, заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби на пресс-конференции.

"Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву", — отметил Балби.

Подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября. Она следовала из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа. Запас кислорода на подлодке рассчитан на шесть дней. В поисковой операции участвуют американские и британские силы, также к ней подключатся российские водолазы и судно "Янтарь".

В момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил об аварии.

Подлодку построили в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.