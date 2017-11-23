Глава Лигурии намерен добиваться большей автономии региона

РИМ, 23 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент североитальянской области Лигурия Джованни Тоти объявил в четверг о намерении в ближайшие недели поставить вопрос о большей автономии своего региона.

"До 23 декабря я предполагаю обрести в области твердую основу для резолюции в целях получения большей автономии", — заявил один из ближайших сподвижников экс-премьера Сильвио Берлускони на полях проходящей в Риме Конференции представителей итальянских областей.

"Мы хотим перемен так же, как и другие области, занятые в эти недели обсуждением данного вопроса с национальным правительством. Полагаю, что автономия и регионализм в полной мере вернулись на повестку дня правительства после референдумов в Ломбардии и Венето", — подчеркнул Тоти, который возглавляет областную джунту (исполнительный орган власти) Лигурии, куда наряду с его сторонниками входят представители автономистской "Лиги Севера".

По словам главы региона, расположенного на северном побережье Лигурийского моря, областные власти намерены добиваться большей автономии, прежде всего, в управлении портами и другими крупными инфраструктурными объектами. Кроме того, их интересует расширение полномочий в области природоохранной политики и урбанистики.

По инициативе "Лиги Севера" 22 октября в двух североитальянских областях — Венето и Ломбардии — состоялись референдумы по вопросу об автономии, которые завершились победой сторонников серьезного расширения полномочий региональных властей. В истории Итальянской Республики подобные консультации с населением регионов были проведены впервые. Оба референдума были консультативными и формально не повлекли за собой обязательных правовых последствий. Однако результаты голосования придали больший политический вес требованиям руководителей этих регионов, которые в настоящее время ведут переговоры с представителями центрального правительства.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус претендуют сейчас Ломбардия и Венето, к которым в перспективе может присоединиться и Лигурия.