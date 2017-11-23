В США сняли на видео уничтожение огромного осиного гнезда

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Житель США, работающий дезинсектором, снял на видео уничтожение огромного осиного гнезда в городе Паттерсон, штат Луизиана. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, гнездо, населенное шершнями, обнаружили в сарае в одном из местных домовладений. На кадрах видно, что оно занимает практически половину помещения.

Сначала дезинсектор разрушил кокон лопатой, а затем обрызгал его ядом. Тысячи насекомых окружили мужчину, однако специальный костюм защитил его от укусов. На видео также показана матка, которая пыталась укрыться в остатках гнездовья.

Шершни — самые крупные представители так называемых общественных ос. Их укусы очень болезненны, так как яд шершней содержит большое количество ацетилхолина. Эти насекомые, в отличие от медоносных пчел, способны жалить жертву несколько раз.