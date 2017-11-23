В МИД России прокомментировали включение КНДР в список спонсоров терроризма

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Включение США Пхеньяна в список стран-спонсоров терроризма не содействует снижению напряженности на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник США вновь включили КНДР в список стран-спонсоров терроризма, а во вторник минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна. Помимо этого, за торговлю с КНДР под новые экономические санкции США попали четыре китайские компании и одно физическое лицо.

"Наверное, у тех, кто принимал это решение, была какая-то внутренняя мотивация, потому что подобные действия внутри США влекут к каким-то следующим шагам. С вопросом, для чего они сделали это, надо обращаться к американским коллегам. Если говорить о значимости этого шага не для внутреннего потребления, а для внешнего, то это больше похоже на очередную акцию устрашения, очередной пиаровский ход", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, в данном случае "надо заниматься непосредственно дипломатической работой, которую надо направлять на снижение градуса напряженности".

"Ответ на вопрос, содействуют ли такие действия снижению напряженности, очевиден. Не содействуют", — подчеркнула она.