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"Янтарь" и "Пантера": Россия поможет искать аргентинскую подлодку

17:1423.11.2017
(обновлено: 17:40 23.11.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкОкеанографическое судно с неограниченной зоной действия Янтарь на Прибалтийском судостроительном заводеОкеанографическое судно с неограниченной зоной действия Янтарь на Прибалтийском судостроительном заводе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные подключатся к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан": о направлении в Атлантический океан экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России министр обороны РФ Сергей Шойгу договорился со своим аргентинским коллегой. Телефонный разговор с министром обороны Аргентины Шойгу провел по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщило российское военное ведомство.

Самолет ВМС Аргентины над Атлантическим океаном в процессе поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан. 22 ноября 2017
© REUTERS / Argentine Navy/Handout
Странный шум: ВМС Аргентины рассказали, что может помочь в поисках подлодки

Эксперты рассказали РИА Новости, какими преимуществами обладают российские средства поиска, и когда они смогут подойти в район, где, как считается, может находиться подлодка.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

Чем поможет Россия

Как сообщило Минобороны, в район поисков самолетом военно-транспортной авиации будет направлена мобильная группа специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ РФ вместе с авиатранспортабельным комплексом телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера Плюс".

Представитель ВМС Аргентины, капитан Энрике Бальби перед штаб-квартирой ВМС в Буэнос-Айресе. 22 ноября 2017
© AFP 2017 / Victor Carreira/Telam
В районе пропажи аргентинской подлодки засекли "гидроакустическую аномалию"

328-й отряд — это группа военных водолазов, сформированная в 1992 году в соответствии с директивой главного штаба ВМФ, которая дислоцируется на окраине города Ломоносова Ленинградской области. Отряд выполняет наиболее сложные аварийно-спасательные, судоподъемные и подводно-технические работы, а также обучает экипажи подводных лодок выходить на поверхность в случае аварии.

Мобильный комплекс "Пантера плюс" предназначен для поиска и обследования аварийных и затонувших объектов, выполнения широкого спектра подводно-технических работ как самостоятельно, так и совместно с водолазами и обитаемыми подводными аппаратами на глубинах до километра.

Служащие ВВС Аргентины во время поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан над Атлантическим океаном у побережья Аргентины. 21 ноября 2017
© AP Photo / Argentine Navy
Военный эксперт: шансы найти подлодку "Сан-Хуан" не очень велики

Кроме того, в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, которое сейчас выполняет плановые задачи у западного побережья Африки. Этот корабль оборудован двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до шести километров.

Обитаемые автономные глубоководные аппараты, размещенные на "Янтаре", являются его основным специальным снаряжением. На судне могут использоваться аппараты двух типов: проекта 16810 "Русь" и проекта 16811 "Консул". "Янтарь" может одновременно нести и обеспечивать использование двух аппаратов данного типа.

Водоизмещение "Янтаря" — 5,2 тысячи тонн, длина — 108,1 метра, ширина — 17,2 метра. Скорость полного хода — 15 узлов. Экипаж — до 60 человек.

Сутки для "Пантеры", неделя для "Янтаря"

Мобильная группа с "Пантерой" сможет прибыть в Аргентину в течение 24 часов, полагает бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.

Елена Альфаро, сестра члена команды пропавшей подлодки Сан-Хуан Федерико Ибанеза, в ожидании новостей на военно-морской базе в Мар-дель-Плата. 22 ноября 2017
© AP Photo / Marina Devo
Семьи экипажа пропавшей аргентинской подлодки надеются на спасение родных

"Полагаю, что они прибудут в течение суток, так как это мобильная группа, и она постоянно находится в состоянии готовности оказать помощь кораблям и подлодкам", — сказал Комоедов РИА Новости. "Янтарь" же, по его оценке, достигнет побережья Аргентины через неделю.

Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев также оценивает в пять-семь дней срок перехода "Янтаря" к району поиска подлодки. "Своими средствами судно поможет классифицировать найденный подводный объект и обеспечить его подъем с глубины", — сказал РИА Новости Валуев.

Он отметил, что глубоководные аппараты могли бы обеспечить выход людей из аварийной подводной лодки и их подъем с глубины. "С учетом времени перехода последнее, к сожалению, уже вряд ли понадобится", — констатировал адмирал.

Польза от авиации

Эффективность поиска "Сан-Хуана" российскими военными может значительно вырасти, если в комплексе с морскими средствами будет использована спасательная авиация, в частности, самолет-амфибия Бе-200, заявил РИА Новости глава Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев.

Экран радара самолета поиска подводной лодки ВМС Аргентины Сан-Хуан7. 22 ноября 2017
© REUTERS / Magali Cervantes
Эксперт рассказал, как повысить эффективность поиска подлодки "Сан-Хуан"

По его словам, любой подводный аппарат может эффективно работать только в ограниченном районе поиска, поэтому необходима авиация, которая могла бы "пройти" всю траекторию движения подводной лодки и обращать внимание на все мелкие признаки так называемого технического присутствия в океане — обломки, масляные пятна и так далее.

А такой самолет, как Бе-200, "может не только мониторить ситуацию, но в случае необходимости присесть, чтобы посмотреть, что это за фрагменты, имеют ли они отношение к лодке или нет", добавил Фалеев.

Валуев, в свою очередь, считает целесообразным в первую очередь направить в район операции российские противолодочные самолеты Ил-38 с магнитными обнаружителями. "Это сейчас самые эффективные средства поиска, которые может предоставить Российская Федерация", — сказал агентству адмирал.

"Я думаю, что вот такой комплекс, авиационный и подводный — только в этом случае может быть обеспечен успех дела", — резюмировал Фалеев.

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