Порошенко намерен встретиться с генсеком НАТО в Брюсселе

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Брюссель на саммит "Восточного партнерства" намерен встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководством институтов ЕС, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.
По данным пресс-службы, Порошенко выступит на пленарном заседании саммита на тему: "Достижения со времени рижского саммита и определение новых приоритетов". Кроме того, планируется также выступление президента во время рабочего обеда с участием глав государств и правительств ЕС и стран-партнеров на тему: "Работаем вместе над общими европейскими вызовами".
Позже пресс-служба уточнила, что встреча Порошенко с королем Бельгии Филиппом уже состоялась. Украинский президент на встрече выразил надежду, что Бельгия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути интеграции в ЕС.
С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере.
При этом, как заявлял еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан, говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.