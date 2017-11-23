Порошенко намерен встретиться с генсеком НАТО в Брюсселе

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Брюссель на саммит "Восточного партнерства" намерен встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководством институтов ЕС, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко начал двухдневный рабочий визит в Брюссель для участия в пятом саммите "Восточного партнерства"… Во время визита предусмотрены переговоры президента Украины с руководством институтов ЕС, лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров "Восточного партнерства". Планируется также встреча с генеральным секретарем НАТО и аудиенция у короля Бельгии", — говорится в сообщении на сайте президента.

По данным пресс-службы, Порошенко выступит на пленарном заседании саммита на тему: "Достижения со времени рижского саммита и определение новых приоритетов". Кроме того, планируется также выступление президента во время рабочего обеда с участием глав государств и правительств ЕС и стран-партнеров на тему: "Работаем вместе над общими европейскими вызовами".

Позже пресс-служба уточнила, что встреча Порошенко с королем Бельгии Филиппом уже состоялась. Украинский президент на встрече выразил надежду, что Бельгия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути интеграции в ЕС.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений.

С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере.

При этом, как заявлял еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан, говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.