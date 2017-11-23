Эксперты ожидают проведения новых выборов в бундестаг

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. В Германии, вероятно, будут проведены новые выборы в бундестаг из-за сложившейся ситуации в стране, считают российские и немецкие эксперты.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Меркель не сумела сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. По итогам выборов в бундестаг 24 сентября в парламент входят шесть фракций от следующих партий: альянса ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, правой партии "Альтернатива для Германии", Свободной демократической партии, партии "ЛЕВЫЕ" и "Зеленых".

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал все партии проявить политическую ответственность и договориться о формировании правительства по итогам выборов 24 сентября. С этой целью Штайнмайер проводит на этой неделе встречи с лидерами партий, которые теоретически могут войти в новый кабинет. В случае если договоренности не будут достигнуты, Германию ждут новые выборы либо формирование правительства меньшинства.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, после провала переговоров о формировании коалиции "Ямайка" в Германии будут новые выборы. "После провала переговоров по "Ямайке" будут новые выборы. Надо честно говорить. С нового листа надо начинать. Я не мог себе представить, что СДПГ вдруг перевернется на 180 градусов и скажет "давайте снова сделаем большую коалицию" и будет поддерживать госпожу Меркель", — сказал он в ходе видеомоста Москва-Берлин, организованного МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что не представляет, как может работать правительство меньшинства. "Это круглый стол, постоянно консультироваться с оппозицией по острым вопросам. Может быть, придется говорить "Альтернативой", это мне видится почти невозможным. Я исхожу из того, что все-таки новые выборы будут", — добавил Рар.

В свою очередь экс-депутат бундестага Нильс Дидерих сказал, что Меркель, в случае избрания меньшинства, не будет иметь сильные позиции. "Тогда может начаться процесс новых выборов", — сказал он.

По словам ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, в ближайшие 3-4 недели будут строиться самые разные прогнозы, но пока не будет высказано мнение Штайнмайера, либо представителей партий, которые ведут консультации, эти прогнозы не будут стоить ничего. По мнению эксперта, правительство меньшинства представить можно, но при каждом вопросе придется искать компромиссы, что значит удлинение времени принятия решений и дискуссий.

"Я все-таки склоняюсь чуть больше, чем к идее правительства меньшинства, что до перевыборов дело дойдет", — добавил Камкин.

Ряд политических лидеров, включая представителя самой крупной фракции бундестага ХДС/ХСС и действующего канцлера Ангелу Меркель, уже высказались против такой конфигурации нового правительства. Штайнмайер заявил, что собирается также встретиться с президентами бундестага и бундесрата, а также с главой Конституционного суда и экспертами в области конституционного права.