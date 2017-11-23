В ДНР заявили о хакерских атаках на сайт оперативного командования

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Сайт пресс-службы командования ДНР подвергается интенсивным хакерским атакам, не исключена подготовка украинскими хакерами копии интернет-ресурса, заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сайт пресс-службы ВС ДНР в последние дни подвергается интенсивным кибератакам со стороны украинских хакеров… В связи с отсутствием успеха во взломе ресурса ВС ДНР украинские хакеры приступили к подготовке копии сайта пресс-службы", — заявил журналистам представитель командования.

По его мнению, на сайте-копии, созданным хакерами, могут выложить от имени командования недостоверную информацию.

"Обращаем внимание на то, что первоисточником информации командования ВС ДНР остаются видеообращения официального лица", — добавили в командовании ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.