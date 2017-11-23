"Патриотичная" туалетная бумага возмутила литовских депутатов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутатов сейма Литвы возмутило, что на прилавках магазинов появилась туалетная бумага, украшенная праздничной символикой и поздравлениями с Днем восстановления государственности. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Парламентарии опубликовали заявление, в котором потребовали отказаться от "неуважительного" и "провоцирующего неудобные ситуации" дизайна упаковки.

"Поздравляем Литву со столетием восстановления государственности!" — говорится на пачке. По словам депутатов сейма, такого рода "поздравление" может вызвать неоднозначную реакцию у жителей страны.

В официальном обращении, подписанном спикером парламента Викторасом Пранцкетисом и главой правящей партии Рамунасом Карбаускисом, подчеркивается, что предприниматели должны впредь избегать подобных инициатив, а название государства следует использовать в рекламе "ответственно и уважительно". Ожидается, что "патриотичную" туалетную бумагу снимут с продаж.

На новинку обратили внимание пользователи соцсетей. "Литву поздравляет даже туалетная бумага", — пишет фотограф Альгис Крисчюнас.

"Жаль, что нам приходится отвечать на публичные сообщения о том, что в супермаркетах продается, например, туалетная бумага с именем Литвы и символом столетия. На упаковках с туалетной бумагой печатают поздравления Литве", — написал еще один депутат сейма Лауринас Касчюнас.

Праздник восстановления государственности Литвы отмечается 16 февраля. В этот день в 1918 году на заседании в Вильнюсе полномочный Литовский совет провозгласил независимость страны.