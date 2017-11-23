В Киеве прохожие устроили самосуд над водителем BMW

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жители Киева напали на водителя, который припарковал автомобиль посреди дороги и отправился в супермаркет. Видео случившегося опубликовал паблик "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле станции метро "Лукьяновская". В результате заблокированными оказались автобус и семь трамваев.

Прохожим надоело ждать полицию, и, когда хозяин машины вернулся, они устроили самосуд. Несколько мужчин вытащили водителя из автомобиля, бросили его на землю и начали бить.

О дальнейшей судьбе хозяина BMW не сообщается.