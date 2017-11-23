МИД передал Госдепу ноту в связи с деятельностью сайта "Миротворец"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МИД РФ заявил, что передал ноту в госдеп США в связи с деятельностью украинского сайта "Миротворец", ответа пока нет, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Как вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что пресловутый сайт "Миротворец", в котором выкладываются персональные данные журналистов украинских, зарубежных, которые освещали события в Донбассе и вообще не так, как хотелось бы киевскому режиму освещают события с внутриукраинским кризисом. Этот сайт переехал с украинских на американские сервера. На настоящий момент мы передали ноту в госдеп США, в которой содержатся характеристики этого портала, также есть требование отказать им в американской прописке, потому что от деятельности этого сайта пострадал не один журналист. На данный момент, официального ответа не поступало", — заявила Захарова.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".