МИД передал Госдепу ноту в связи с деятельностью сайта "Миротворец"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. МИД РФ заявил, что передал ноту в госдеп США в связи с деятельностью украинского сайта "Миротворец", ответа пока нет, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
"Как вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что пресловутый сайт "Миротворец", в котором выкладываются персональные данные журналистов украинских, зарубежных, которые освещали события в Донбассе и вообще не так, как хотелось бы киевскому режиму освещают события с внутриукраинским кризисом. Этот сайт переехал с украинских на американские сервера. На настоящий момент мы передали ноту в госдеп США, в которой содержатся характеристики этого портала, также есть требование отказать им в американской прописке, потому что от деятельности этого сайта пострадал не один журналист. На данный момент, официального ответа не поступало", — заявила Захарова.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".