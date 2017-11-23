Закупка С-400 не означает, что Анкара отдаляется от НАТО, заявили в Турции

РИМ, 23 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Закупка Турцией ЗРС (зенитная ракетная система) С-400 у России не означает поворота политики Анкары в противоположную от НАТО сторону, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Турция является одной из стран-основательниц альянса и всегда вносила огромный вклад в его работу. Она была доступна для оказания помощи в рамках всех последних вызовов, перед которым оказывалась НАТО", — заявил он, отвечая на вопрос о желании Анкары продолжать прежнее сотрудничество с НАТО в свете покупки российских ракетных комплексов.

"Турция хочет охранять свое воздушное пространство, вокруг нас много угроз, и мы должны укреплять нашу безопасность, нам необходима система обороны", — сказал министр в ходе пресс-конференции в Риме со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано.

По словам Чавушоглу, Турция хотела дать странам НАТО приоритет в поставках оружия, однако Анкара сделал вывод, что они сопротивляются даже в том, что касается экспорта малых вооружений.

"Мы не первая страна, которая закупили системы ПРО у России, есть и другие: почему все всегда говорят о Турции? Говорят, что Турция отдаляется от Европы в сторону России. Во время кризиса главы МИД зарубежных стран советовали нам восстановить разорванные отношения с Россией, почему же нас ругают теперь, а не тогда?", — заявил турецкого МИД.