Более 70% испанцев выступают против независимости Каталонии, показал опрос

МАДРИД, 23 ноя — РИА Новости. Семь из десяти испанцев выступают против независимости Каталонии, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра My Word по заказу радиостанции Cadena Ser.
При этом в целом по стране 25% считают, что решение каталонского вопроса возможно путем проведения референдума, согласованного с центральными властями. В Каталонии такого мнения придерживаются 48,9%.
21% опрошенных в Испании поддерживают конституционную реформу, после которой Испания стала бы федеративным государством. В Каталонии число сторонников такого пути решения проблемы чуть выше — 25,5%.
Мнение о судебном решении о предварительном тюремном заключении в отношении ряда политиков в целом в Испании и в Каталонии противоположное. Так, почти 60% испанцев относятся к нему положительно, в автономном сообществе 61,6% — отрицательно.
Примерно такой же раскол существует в общественном мнении по поводу применения испанским правительством 155-й статьи конституции, что позволило ввести прямое правление Мадрида в автономном сообществе. Почти 60% жителей Испании в целом относятся к этой мере положительно, более 60% в Каталонии — отрицательно.
В опросе, который проводился в середине ноября, приняли участие тысяча жителей по всей Испании, а также 475 жителей Каталонии. Статистическая погрешность составляет 2,89%, в Каталонии — почти 4%.