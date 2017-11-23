Более 70% испанцев выступают против независимости Каталонии, показал опрос

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (431)

МАДРИД, 23 ноя — РИА Новости. Семь из десяти испанцев выступают против независимости Каталонии, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра My Word по заказу радиостанции Cadena Ser.

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством?" 71,1% опрошенных заявили, что они против, за — 10,1%. При этом в самой Каталонии число сторонников и противников по-прежнему примерно равное: 40,2% — против, 39,2% — за.

При этом в целом по стране 25% считают, что решение каталонского вопроса возможно путем проведения референдума, согласованного с центральными властями. В Каталонии такого мнения придерживаются 48,9%.

21% опрошенных в Испании поддерживают конституционную реформу, после которой Испания стала бы федеративным государством. В Каталонии число сторонников такого пути решения проблемы чуть выше — 25,5%.

Решение испанских властей провести досрочные выборы в Каталонии положительно оценивают в целом в стране 62,2%, в Каталонии — 43,5%. 16% жителей всей Испании относятся к этому "нормально", среди жителей Каталонии так ответили 24,4%.

Мнение о судебном решении о предварительном тюремном заключении в отношении ряда политиков в целом в Испании и в Каталонии противоположное. Так, почти 60% испанцев относятся к нему положительно, в автономном сообществе 61,6% — отрицательно.

Примерно такой же раскол существует в общественном мнении по поводу применения испанским правительством 155-й статьи конституции, что позволило ввести прямое правление Мадрида в автономном сообществе. Почти 60% жителей Испании в целом относятся к этой мере положительно, более 60% в Каталонии — отрицательно.

В опросе, который проводился в середине ноября, приняли участие тысяча жителей по всей Испании, а также 475 жителей Каталонии. Статистическая погрешность составляет 2,89%, в Каталонии — почти 4%.