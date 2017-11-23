МИД назвал приговор генералу Младичу политизированным и предвзятым

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва называет обвинительный приговор, вынесенный Международным трибуналом по бывшей Югославии бывшему командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу, политизированным и предвзятым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вынуждены вновь констатировать, что вынесенный Международным трибуналом по бывшей Югославии обвинительный приговор в отношении бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской господина Младича является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ. Искусственно взятая трибуналом за основу однобокая, антисербская трактовка трагических событий 90-х годов на пространстве бывшей Югославии не только не способствует осуществлению базового принципа неотвратимости наказания за военные преступления, но и раз за разом подрывает процесс восстановления взаимного доверия на Балканах", — сказала Захарова.