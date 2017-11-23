ЕС создаст резерв средств для борьбы с природными катастрофами

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. В Евросоюзе будет создан резерв средств RescEU для оказания помощи странам-членам, столкнувшимся со стихийными бедствиями, в частности, природными пожарами, когда их собственных сил будет недостаточно, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

"Будет создан резерв средств Евросоюза по обеспечению гражданской обороны, чтобы оказать помощь странам-членам в реагировании на катастрофы, когда национальные средства будут перегружены. RescEU будет состоять из таких средств, как пожарные самолеты и водонасосное оборудование", — сообщила ЕК.

В документе отмечается, что "все расходы и оборудование rescEU будут полностью оплачены ЕС, а контролировать эти средства и принимать решение об их применении будет (Евро)комиссия".

Кроме того, ЕК намерена взять на себя расходы по адаптации, ремонту, транспортировке и задействованию тех средств, которые находятся в собственности стран-членов. Предполагается, что эти средства будут доступны для всех стран ЕС в случае природных катастроф.

При этом, как сообщил журналистам еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христос Стилианидис, ЕК не намерена приобретать самолеты. "Я говорю и концентрируюсь на аренде и лизинге самолетов, а не на покупке", — сказал он.

При этом Стилианидис отметил, что эти средства планируется размещать "ближе к местам возникновения природных катастроф, а не в Брюсселе".

Сейчас в ЕС действует добровольный механизм гражданской обороны. Координационный центр реагирования ЕС на чрезвычайные ситуации собирает запросы от стран-членов, нуждающихся в помощи, направляет их участницам механизма и помогает распределить предоставленные средства.