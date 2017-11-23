Эксперт рассказал, как повысить эффективность поиска подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Эффективность поиска российскими специалистами аргентинской подлодки "Сан-Хуан" может значительно вырасти, если в комплексе с морскими средствами будет использована авиация, в частности самолет-амфибия Бе-200, заявил в четверг РИА Новости глава Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев.

Минобороны России по поручению Владимира Путина направляет в Аргентину для поиска пропавшей в Атлантике подлодки мобильную группу спасателей ВМФ с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом "Пантера Плюс".

В район поисковой операции от берегов Африки также направлено исследовательское судно "Янтарь". Судно оборудовано двумя аппаратами, способными погружаться на глубину до 6 километров.

"Этого оборудования вполне достаточно для того, чтобы вести поисковые работы на тех глубинах, которые в этом месте есть. Если, конечно, лодка не отклонялась от курса намеченного и не уходила куда-то глубже в сторону океана", — отметил Фалеев.

По его словам, эффективность работы намного возрастет, если к поиску подключить спасательную авиацию, в частности самолет-амфибию Бе-200, так как любой подводный аппарат может эффективно работать только в ограниченном районе поиска.

"Он не может тралить океан, поэтому, на мой взгляд, необходима в первую очередь авиация, которая могла бы добросовестно всю траекторию движения этой подводной лодки пройти, в том числе предполагаемую часть в определенном коридоре, и обращать внимание на все мелкие признаки технического присутствия в океане", — отметил собеседник агентства.

Если погода не штормовая, можно использовать аэродром на побережье — такой самолет, как Бе-200, "может не только мониторить ситуацию, но в случае необходимости присесть, чтобы посмотреть, что это за фрагменты, имеют ли они отношение к лодке или нет".

"Я думаю, что вот такой комплекс, авиационный и подводный – только в этом случае может быть обеспечен успех дела", — заключил Фалеев.

Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 моряка, она располагала запасом кислорода на шесть дней. В момент последнего выхода на связь экипаж сообщил об аварии.