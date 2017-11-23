Страны Балтии решили воевать с "Исламским государством"*

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония намерены бороться с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) на Ближнем Востоке. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас, передает Baltnews.

По словам военачальника, ранее рассматривался вариант формирования общего соединения для спецопераций, но сейчас страны обсуждают и другие виды сотрудничества.

"Сначала была идея создания общего эскадрона, но теперь планы немного изменились. Так или иначе, будет общее подразделение", — заявил Жукаускас.

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис, в свою очередь, отметил, что к совместному подразделению сил спецопераций присоединятся Литва и Латвия, а Эстония предоставит другие мощности. Отправка войск в Ирак запланирована на начало следующего года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.