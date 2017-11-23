Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству, сообщили СМИ

КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Парламент Румынии на заседании в четверг не поддержал вотум недоверия правительству под руководством Михая Тудосе, сообщают местные СМИ.

С инициативой по выражению вотума недоверия кабмину ранее выступили оппозиционные Национал-либеральная партия, Союз "Спасите Румынию" и Партия Народного движения. Поводом для вотума недоверия стало постановление правительства об изменении Налогового кодекса. Некоторые из поправок, которые по решению кабмина вступят в силу с 1 января 2018 года, предполагают, что взносы работодателя перейдут работнику, будет введен страховой взнос в 2,25%, выплачиваемый работодателем. Также предприятия с доходом до миллиона евро будут облагаться дополнительным 1-процентным подоходным налогом. Поправки вызвали критику со стороны общественности.

В ходе голосования, которое транслировали местные телеканалы, вотум недоверия поддержали 159 депутатов и сенаторов из 465 в двухпалатном парламенте Румынии. Чтобы отправить правительство в отставку требовались 233 голоса парламентариев.