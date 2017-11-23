В Египте ликвидировали трех террористов

КАИР, 23 ноя — РИА Новости. Египетская полиция в ходе рейда ликвидировала троих террористов, планировавших нападение на силовиков, об этом в четверг объявило МВД страны.

Полицейским в ходе спецоперации удалось также задержать девять радикалов. В ходе рейда было обнаружено два начиненных взрывчаткой автомобиля, а также большое количество оружия.

МВД пока не заявляло, в каком районе Египта прошла эта спецоперация.

В результате атаки, организованной террористами на полицейских 20 октября, по официальным данным, погибли 16 сотрудников структур МВД, были уничтожены 15 нападавших.

Эксперты называют это нападение одним из самых масштабных за последнее время и указывают, что его могли осуществить боевики, прошедшие подготовку за пределами Египта.