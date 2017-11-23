В Кремле не стали комментировать ситуацию в Луганске

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг не стал комментировать ситуацию в Луганске.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий ранее заявил, что все попытки дестабилизации обстановки в ЛНР напрасны, и в ближайшее время они будут полностью нейтрализованы. Песков ранее заявлял, что в Кремле есть понимание того, что происходит в Луганске, но воздержатся от комментариев до появления более детальной информации.

"Я так же оставляю без ответа ваш вопрос, скажем так, каких-то нюансов я бы не стал сейчас озвучивать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли информация о том, что сейчас происходит в Луганске, и поддерживает ли Кремль возможную смену власти в этом городе.