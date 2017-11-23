Судан выступил против вмешательства США в дела других стран

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Судан выступает против вмешательства США в дела арабских стран, в частности, Ирака, Хартум нуждается в защите от агрессивных действий Вашингтона, заявил президент страны Омар аль-Башир.
Аль-Башир отметил, что сложившаяся в Судане ситуация также стала результатом американской политики. "В итоге получилось так, что наша страна распалась на две части. В результате это привело к ухудшению ситуации, и в итоге мы нуждаемся в защите от агрессивных действий США", — добавил он.