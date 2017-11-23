Судан хочет обсудить с Россией вмешательство США в ситуацию в Красном море

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Судан следит за ситуацией в Красном море, вмешательство США в эти вопросы является проблемой, необходимо обсудить этот вопрос с точки зрения использования баз в этом регионе, заявил президент республики Омар Башир.

"Нас также волнует ситуация в Красном море, мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой, и мы также хотим этот вопрос обсудить с точки зрения использования баз в Красном море", — сказал он на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.