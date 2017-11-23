Россия поможет Аргентине в поисках пропавшей подлодки

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении специалистов ВМФ России для помощи в поиске пропавшей в Атлантике аргентинской подлодки, говорится в сообщении российского военного ведомства.

"По результатам переговоров главой российского военного ведомства принято решение о направлении для оказания помощи в поиске пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки "Сан Хуан" специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России", — говорится в сообщении.

Для проведения поисковых работ у побережья Аргентины глава Минобороны поручил в кратчайшие сроки направить самолетом военно-транспортной авиации мобильную группу специалистов 328-го отряда вместе авиатранспортабельным комплексом телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера Плюс".

"Кроме того, в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, которое в настоящее время выполняет плановые задачи у западного побережья Африки", — отмечает министерство.

Гидрографическое судно "Янтарь" Минобороны России оборудовано двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6 километров.