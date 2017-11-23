Мугабе получил иммунитет от уголовного преследования, сообщают СМИ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе получил иммунитет от уголовного преследования и гарантии безопасности во время своего пребывания в стране в обмен на добровольную отставку, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Мугабе отказывался уходить в отставку добровольно, однако во вторник все же объявил о своей отставке, после того как правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте.

"Для него было очень важно, чтобы ему гарантировали безопасность, пока он находится в стране… тем не менее, это бы не запрещало ему выезжать за границу", — сообщил источник агентству. По его словам, Мугабе не хотел жить "в изгнании", кроме того, для 93-летнего экс-лидера было очень важно иметь возможность "умереть в Зимбабве".

"Для него это было очень эмоционально, и он очень на этом настаивал", — сказал источник.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, прибыл в страну. Его инаугурация назначена на пятницу.