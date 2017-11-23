Кабул предложил провести совещание спецслужб России и Центральной Азии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Кабул предлагает провести совещание руководителей спецслужб РФ и стран Центральной Азии по борьбе с терроризмом, оно прорабатывается, заявил журналистам советник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

"Борьба с терроризмом и наркотиками не может проходить без сотрудничества между разведывательными службами. Мы предложили такое сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе", — сказал Атмар, говоря о результатах прошедшей накануне встречи между секретарями советов безопасности РФ, Афганистана и стран Центральной Азии.

По его словам, Кабул также выступил с предложением "провести конференцию глав разведывательных служб либо в Афганистане, либо в одной из стран Центральной Азии, чтобы обсудить, как эти службы должны сотрудничать".

"Господин (секретарь Совета безопасности РФ Николай — ред.) Патрушев и другие участники выразили поддержку. Мы договорились, что я представлю это предложение в письменном виде, чтобы была возможность обсудить его детали. Пока эта работа находится на ранней стадии. Но Афганистан открыт к такому сотрудничеству", — отметил он.

"Мы представили партнерам в Центральной Азии и России чрезвычайно важную информацию о деятельности террористов, как они осуществляют набор членов и совершают террористические акты", — подчеркнул афганский дипломат.