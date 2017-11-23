Кабул предложил развивать сотрудничество по борьбе с террором

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Афганистан, Россия и страны центральной Азии договорились продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, заявил журналистам советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Атмар.

Накануне Совет безопасности РФ сообщил, что секретарь Совбеза Николай Патрушев обсудил на встрече с коллегами из Афганистана и государств Центрально-Азиатского региона вопросы регионального взаимодействия по афганской проблематике и противодействие терроризму.

"Вчера мы впервые обсудили общие угрозы, и Афганистан выдвинул предложения относительно того, как продвинуться для сотрудничества, чтобы противостоять этой угрозе", — сказал Атмар.

По его словам, "предложения, сделанные Афганистаном, были очень положительно встречены Россией и центральной Азией".

"В частности, мы предложили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Мы не производим оружие, оно поступает извне, то же касается и иностранных боевиков, так что это все общая ответственность, а не только Афганистана. Это не проблема одной страны", — добавил он.

Атмар подчеркнул, что эта встреча стала важным шагом вперёд, и он очень доволен итогами, "мы продолжим сотрудничать по тем договорённостям, которых мы достигли".