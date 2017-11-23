Кабул рассчитывает, что Россия убедит "Талибан"* сесть за стол переговоров

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Кабул рассчитывает, что РФ использует свои контакты с радикальным движением "Талибан*", чтобы убедить их сесть за стол переговоров, заявил журналистам советник президента Афганистана по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

"Россия играет важную роль, и я обсуждал этот вопрос несколько раз с (секретарем Совбеза РФ Николаем) Патрушевым, и я довел до его сведения, что если у России есть контакты с Талибаном*, пожалуйста, используйте их для продвижения мирных переговоров. Талибан* не должен использовать такие контакты для продолжения войны, необходимо оказать на них давление, чтобы они начали мирные переговоры", — сказал Атмар.

По его словам, Кабул благодарен России за поддержку этой позиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России