Во Франции мужчине с ожогами 95% тела пересадили кожу брата-близнеца

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Врачи во Франции спасли жизнь пациента с ожогами 95% тела, успешно пересадив ему кожу брата-близнеца, сообщает радиостанция France Info.

По ее данным, такая операция проводилась впервые в мире. Она прошла в парижской больнице Сан-Луи в несколько этапов.

"Впервые мы пересаживаем 95% кожи, это почти полная трансплантация", — заявил в эфире радиостанции пластический хирург, профессор Морис Мимун.

Мужчина получил ожоги на работе еще в сентябре 2016 года, и его брат сразу же согласился стать донором. Сначала врачи провели несколько операций по подготовке пациента, а потом в три этапа осуществили пересадку кожи. В общей сложности донор предоставил кожу с 50% своего тела. Поскольку братья были гомозиготными близнецами и обладали одинаковым ДНК, отторжения трансплантата не произошло.

По словам Мимуну, эта операция дает специалистам надежды на развитие перспектив пересадки кожи.

"Мы поняли, что мы можем спасти жизнь пациентам с ожогами 95% тела, если у нас оперативно появляется донорская кожа, которая, мы надеемся, однажды станет универсальной", — сказал профессор. Он также отметил, что во время операции специалисты зафиксировали регенерацию некоторых участков кожи.

Сейчас 33-летний пациент уже выписан из больницы и вернулся домой. Он проходит курс реабилитации и может самостоятельно передвигаться.