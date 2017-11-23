В Кабуле заявили, что не откажутся от российских вертолетов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Кабул не собирается полностью отказываться от российских вертолётов Ми-17, будет использовать и американскую, и российскую военную технику, заявил журналистам советник президента по нацбезопасности Афганистана Мохаммад Атмар.

Ранее и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил журналистам, что Афганистан больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО, машины российского производства в переходный период обслуживаются через другие страны.

"Говоря о вертолетах Ми-17, политика Афганистана заключается в том, что мы сохраним российские вертолёты. И будем сохранять двойную систему — мы будем покупать и американские вертолеты для того, чтобы общие усилия по борьбе с терроризмом опирались на поддержку как российской, так и американской техники", — сказал Атмар.

По его словам, в этом случае сотрудничество с одной стороной не вступает в противоречие с сотрудничеством с другой.

"Я думаю, что такая двойная система для Афганистана будет наилучшей. Мы надеемся, что сотрудничество по Афганистану будет восстановлено и напряжение снято. И это зависит от всех сторон, все стороны должны работать конструктивно. У нас общий враг и общий вызов, который по отдельности мы не сможем победить", — подчеркнул советник президента.