В Афганистане при взрыве погибли шесть человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в городе Джелалабад на востоке Афганистана, по меньшей мере шесть человек погибли, сообщает телеканал 1TV.

По данным телеканала, представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни подтвердил факт взрыва, сообщив, что еще восемь человек получили ранения. По его словам, взрыв произошел возле дома бывшего командира районной полиции.

Как сообщают свидетели инцидента, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за взрыв.