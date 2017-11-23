Бангладеш и Мьянма подписали соглашение о репатриации беженцев-рохинджа

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Бангладеш и Мьянма в четверг подписали соглашение о возвращении на родину беженцев-рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн, сообщает агентство UNB.

Соглашение "Договоренность по возвращению перемещенных лиц в штат Ракхайн" было подписано в столице Мьянмы Нейпьидо по итогам переговоров министра иностранных дел Бангладеш Абула Хасана Махмуда Али и госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

"Это первый шаг. Мы теперь приступаем ко второму шагу нашей работы", — заявил Махмуд Али агентству после подписания документа.

В ответ на уточняющий вопрос о сроках возвращения беженцев, он ответил, что сообщит детали "временных рамок" этой работы в Дакке. Однако неназванный дипломат уточнил, что конечной даты завершения этой работы нет. Со ссылкой на источники агентство отмечает, что ожидания Бангладеш полностью не оправдались, так как Мьянма согласилась в вопросе о времени начала возвращения, но не на конечном сроке. Мьянма рассчитывает начать принимать беженцев обратно в течение двух месяцев после подписания документа. "Мы согласились по многим аспектам, хотя наши ожидания не полностью оправдались. Это возможно в любом переговорном процессе", — заявил один из собеседников агентства.

При этом Бангладеш рассчитывает, что процесс репатриации беженцев закончится в течение года. Страны, как ожидается, сформируют рабочую группу на уровне первых замглав МИД, но к участию гуманитарных организаций ООН в Нейпьидо относятся настороженно, отказываясь от юридически обязывающих договоренностей, отмечает агентство.

В четверг перед переговорами Аун Сан Су Чжи в очередной раз подчеркнула, что вопрос должен решаться между двумя странами. "Проблемы, с которыми столкнулись Мьянма и Бангладеш, могут быть решены только в двустороннем формате", — говорится в заявлении, опубликованном МИД Мьянмы в четверг от имени Государственного советника и министра иностранных дел страны Аун Сан Су Чжи перед началом переговоров.

В тексте документа, опубликованного государственными СМИ Мьянмы, также содержится критика заявления Совбеза ООН по вопросу рохинджа. В начале ноября Совет Безопасности ООН принял заявление председателя, в котором "осудил широкомасштабное насилие, которое происходит в штате Ракхайн", и призвал правительство Мьянмы "обеспечить прекращение дальнейшего чрезмерного применения военной силы в штате Ракхайн, восстановить гражданскую администрацию, уважать верховенство права". "Заявление Совета Безопасности потенциально способно нанести значительный вред двусторонним переговорам между двумя странами, которые до сих пор проходили плавно и плодотворно", — говорится в документе.