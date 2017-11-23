Киев сам отдаляет мирное разрешение конфликта в Донбассе, считает Медведчук

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что Киев сам удлиняет путь к мирному разрешению ситуации в Донбассе и с каждым годом будет сложнее вернуть этот регион.

"Мы должны дать людям, которые там находятся, гарантии безопасности. Защитить их, а не бросать. Сегодня мы сами удлиняем путь к мирному разрешению ситуации. И с каждым годом это сделать будет все сложнее", — сказал Медведчук в четверг в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине".

По его словам, в Киеве есть политические настроения относительного того, что не стоит возвращать Донецк и Луганск под контроль украинских властей. "Такие настроения есть, но это враждебная по отношению к Украине позиция. Мы должны сделать все, чтобы восстановить территориальную целостность", — сказал политик.